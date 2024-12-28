У Молдові відреагували на рішення "Газпрому" припинити поставки газу

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Moldovagaz Вадим Чебан повідомив, що компанія "взяла до відома" рішення "Газпрому".

Він зауважив, що з грудня 2022 року весь газ, який постачали з Росії, передавали в придністровський регіон.

"Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних і європейських ринках. Слід підкреслити, що Moldovagaz законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать усе споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року", - уточнив Чебан.

Що про рішення "Газпрому" сказав прем'єр

Речан розповів, що сьогодні "Газпром" повідомив дочірню компанію "Молдовагаз", що не буде постачати природний газ з 1 січня 2025 року, посилаючись на привід, що "Молдовагаз" нібито не виконує своїх платіжних зобов'язань.

"Це рішення вкотре підтверджує намір Кремля залишити жителів Придністровського регіону без світла і тепла посеред зими. Росія використовує енергетику як політичну зброю, перетворюючи населення Придністровського регіону, який вона контролює через свою незаконно розміщену армію, на заручників", - зауважив прем'єр Молдови.

За його словами, уряд його країни засуджує таку репресивну тактику Росії. Він також наголосив, що Молдова не визнає жодного "боргу", який був визнаний недійсним міжнародним аудитом.

"Молдова диверсифікувала джерела постачання газу, щоб зменшити залежність від єдиного постачальника для правого берега. Наша країна готова впоратися з будь-якою ситуацією, що виникне в результаті рішення Кремля. Ми продовжимо забезпечувати постачання газу з інших джерел і захищати вразливих споживачів", - наголосив Речан.

Водночас він зазначив, що уряд ретельно проаналізує правові можливості, включаючи звернення до міжнародного арбітражу, щоб захистити національні інтереси Молдови та домогтися компенсації за рішення Кремля, які завдають економічних збитків і впливають на безпеку молдовських громадян.