В Молдове отреагировали на решение "Газпрома" прекратить поставки газа

Временно исполняющий обязанности председателя Moldovagaz Вадим Чебан сообщил, что компания "приняла к сведению" решение "Газпрома".

Он отметил, что с декабря 2022 года весь газ, который поставлялся из России, передавался в приднестровский регион.

"В то же время природный газ для потребителей правого берега Днестра покупали на региональных и европейских рынках. Следует подчеркнуть, что Moldovagaz законтрактовал необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года", - уточнил Чебан.

Что о решении "Газпрома" сказал премьер

Речан рассказал, что сегодня "Газпром" сообщил дочерней компании "Молдовагаз", что не будет поставлять природный газ с 1 января 2025 года, ссылаясь на повод, что "Молдовагаз" якобы не выполняет своих платежных обязательств.

"Это решение в очередной раз подтверждает намерение Кремля оставить жителей Приднестровского региона без света и тепла посреди зимы. Россия использует энергетику как политическое оружие, превращая население Приднестровского региона, который она контролирует через свою незаконно размещенную армию, в заложников", - отметил премьер Молдовы.

По его словам, правительство его страны осуждает такую репрессивную тактику России. Он также подчеркнул, что Молдова не признает ни одного "долга", который был признан недействительным международным аудитом.

"Молдова диверсифицировала источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от единственного поставщика для правого берега. Наша страна готова справиться с любой ситуацией, которая возникнет в результате решения Кремля. Мы продолжим обеспечивать поставки газа из других источников и защищать уязвимых потребителей", - подчеркнул Речан.

В то же время он отметил, что правительство тщательно проанализирует правовые возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы Молдовы и добиться компенсации за решения Кремля, которые наносят экономический ущерб и влияют на безопасность молдавских граждан.