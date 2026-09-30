У Молдові вибухнув російський дрон (відео)
Вранці 30 вересня безпілотник перетнув повітряний простір Молдови, після чого впав і вибухнув неподалік села Гирбовець та міста Бендери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Поліції республіки Молдова та допис українського лейтенанта Андрія Коваленка у Telegram.
Згідно з даними поліцейських, це сталося вранці - близько 05:40. Вони отримали повідомлення про те, що на невеликій висоті над місто Бендери було помічено безпілотник.
Згодом літальний апарат упав за межами населеного пункту поблизу села Гирбовець, Аненій-Нойського району - саме там він і вибухнув. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Наразі на місці падіння та вибуху дрона працюють спеціалізовані підрозділи поліції. Експерти попередили місцеве населення, що вони повинні оглянути об'єкт і встановити всі обставини інциденту.
Поліція закликає громадян не наближатися та не торкатися можливих уламків чи підозрілих предметів, а також уникати цієї території до завершення перевірки.
За словами українського лейтенанта Андрія Коваленка, у Молдові вибухнув саме російський дрон.
"Російський дрон вибухнув неподалік міста Бендери у Молдові", - написав він.
У Молдову дедалі частіше залітають дрони РФ
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 вересня у Молдові заявили про проліт та вибух невідомих об'єктів.
А 19 вересня в районі Штефан-Воде в Молдові виявили кілька невідомих безпілотників, які порушили повітряний простір країни.
Напередодні, вночі 18 вересня, біля села Колониця, розташованого неподалік Кишинева, стався потужний вибух. Місцеві жителі почули гучний звук близько четвертої години ранку, після чого правоохоронці почали перевіряти прилеглу територію.
У Міністерстві оборони Молдови заявляли, що не змогли зафіксувати бойовий безпілотник із вибухівкою, який упав поблизу Кишинева. За даними відомства, це було пов'язано з високою швидкістю та малою висотою польоту дрона.
Ще один подібний інцидент стався 12 вересня. Тоді Молдова тимчасово обмежувала використання частини повітряного простору через невідомий безпілотник, який залетів на територію країни з боку України. Через це в аеропорту Кишинева затримали кілька авіарейсів.