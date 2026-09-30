В Молдове взорвался российский дрон (видео)

Утром 30 сентября беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы, после чего упал и взорвался недалеко от села Гырбовец и города Бендеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Полиции республики Молдова и пост украинского лейтенанта Андрея Коваленко в Telegram.

Согласно данным полицейских, это произошло утром - около 05:40. Они получили сообщение о том, что на небольшой высоте над городом Бендеры был замечен беспилотник.

Впоследствии летательный аппарат упал за пределами населенного пункта вблизи села Гырбовец, Анений-Нойского района - именно там он и взорвался. По предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время на месте падения и взрыва дрона работают специализированные подразделения полиции. Эксперты предупредили местное население о том, что они должны осмотреть объект и установить все обстоятельства инцидента.

Полиция призывает граждан не приближаться и не трогать возможные обломки или подозрительные предметы, а также избегать этой территории до завершения проверки.

По словам украинского лейтенанта Андрея Коваленко, в Молдове взорвался именно российский дрон.

"Российский дрон взорвался недалеко от города Бендеры в Молдове", - написал он.