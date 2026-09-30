В Молдове взорвался российский дрон (видео)
Утром 30 сентября беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы, после чего упал и взорвался недалеко от села Гырбовец и города Бендеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Полиции республики Молдова и пост украинского лейтенанта Андрея Коваленко в Telegram.
Согласно данным полицейских, это произошло утром - около 05:40. Они получили сообщение о том, что на небольшой высоте над городом Бендеры был замечен беспилотник.
Впоследствии летательный аппарат упал за пределами населенного пункта вблизи села Гырбовец, Анений-Нойского района - именно там он и взорвался. По предварительной информации, пострадавших нет.
В настоящее время на месте падения и взрыва дрона работают специализированные подразделения полиции. Эксперты предупредили местное население о том, что они должны осмотреть объект и установить все обстоятельства инцидента.
Полиция призывает граждан не приближаться и не трогать возможные обломки или подозрительные предметы, а также избегать этой территории до завершения проверки.
По словам украинского лейтенанта Андрея Коваленко, в Молдове взорвался именно российский дрон.
"Российский дрон взорвался недалеко от города Бендеры в Молдове", - написал он.
В Молдову все чаще залетают дроны РФ
Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 сентября в Молдове заявили о пролете и взрыве неизвестных объектов.
А 19 сентября в районе Штефан-Водэ в Молдове обнаружили несколько неизвестных БпЛа, которые нарушили воздушное пространство страны.
Накануне, ночью 18 сентября, возле села Колоница, расположенного недалеко от Кишинева, произошел мощный взрыв. Местные жители услышали громкий звук около четырех часов утра, после чего правоохранители начали проверять прилегающую территорию.
В Министерстве обороны Молдовы заявляли, что не смогли зафиксировать упавший вблизи Кишинева боевой беспилотник со взрывчаткой. По данным ведомства, это было связано с высокой скоростью и малой высотой полета дрона.
Еще один подобный инцидент произошел 12 сентября. Тогда Молдова временно ограничивала использование части воздушного пространства из-за неизвестного беспилотника, который залетел на территорию страны со стороны Украины. В аэропорту Кишинева задержали несколько авиарейсов.