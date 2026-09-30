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ЗСУ мають успіхи на Донбасі та Запоріжжі, - ISW

09:56 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ мають успіхи на Донбасі та Запоріжжі, - ISW Фото: ЗСУ знову змогли відкинути ворога (Getty Images)
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Протягом кількох минулих діб Сили оборони України не лише зірвали низку наступальних операцій армії РФ, а й також просунулися вперед на окремих ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

27 та 28 вересня російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, однак не змогли просунутися. Їм завадили контратаки ЗСУ на південний схід від Куп'янська. Окрім того, Сили оборони ефективно перехоплюють різні типи російських безпілотників у цьому районі.

Аналітики зауважили, що під час відступу до газопроводу на північ від Куп'янська російські військові використовували цивільних українців як живий щит. У ISW нагадують, що це порушення норм міжнародного гуманітарного права.

На Боровському напрямку російські війська 27 та 28 вересня також проводили наступальні операції, проте не досягли успіху.

У тактичному районі Лимана росіяни продовжували штурмові дії, однак просунутися не змогли через контратаки ЗСУ.

На схід від Слов'янська російські сили атакували у напрямку Миколаївки. За оцінками аналітиків, українські контратаки не дали росіянам прорватися вперед.

Наразі російські воєнні блогери визнають присутність українських бійців у районі Часового Яру.

Один із пов'язаних із Кремлем російських блогерів 27 вересня заявив, що ЗСУ продовжують проникати до містау через Миколаївку. За його словами, сама Миколаївка залишається "сірою зоною".

Ба більше, Сили оборони нещодавно просунулися на південний захід від Часового Яру. Аналітики вважають, що російські війська, ймовірно, не мають повністю консолідованих позицій у Миколаївці та Подільському.

Також вказано, що ЗСУ, імовірно, вибили російські розвідувальні групи з позицій на південний захід від Дружківки. Російські воєнні блогери повідомляли про низку успішних українських контратак.

За оцінками блогерів, ці дії ЗСУ можуть перешкоджати спробам РФ оточити Дружківку з південного заходу.

Аналітики також наголошують, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова. Це підтверджують геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня. На них зафіксовано удар російських військ по українських позиціях на південь від Малої Токмачки, що може свідчити про нещодавнє просування ЗСУ у цьому районі.

До речі, раніше ми розповідали, як Сили оборони України перетворили радянські БТР-60 на гігантські дрони-камікадзе.

Окрім того, стало відомо, що бійці ЗСУ звільнили від окупантів ще одне село на Донеччині.

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