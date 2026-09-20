У Молдові повідомили про проліт та вибух невідомих об'єктів
Місцеві жителі двох районів Молдови повідомили про ймовірні безпілотні літальні апарати у повітряному просторі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Молдови.
Згідно з інформацією поліції, близько 01:50 ночі до поліції міста Оргіїв звернувся мешканець села Березлоджі, який повідомив, що помітив у небі літаючий об’єкт, схожий на дрон.
Пізніше, близько 02:00, до поліції міста Калараш звернувся житель села Деренеу, який повідомив, що побачив у небі яскраве світло, за яким пролунав вибух.
Правоохоронці проводять перевірки у вказаних районах. За результатами попереднього розслідування та огляду місцевості, у тому числі за межами населених пунктів, не було виявлено уламків, слідів удару чи пожеж, які б підтверджували вибух на землі або падіння будь-якого об’єкта.
Інциденти у повітряному просторі Молдови
Нагадаємо, у Молдові вранці 19 вересня в районі Штефан-Воде зафіксувала кілька невідомих дронів, які порушили повітряний простір країни.
Вночі 18 вересня біля молдовського села Колониця, що межує з Кишиневом, пролунав потужний загадковий вибух.
Місцеві жителі почули гучний звук близько четвертої ранку, після чого поліція розпочала перевірку прилеглих територій.
Міноборони Молдови не змогло зафіксувати бойовий безпілотник з вибухівкою, який упав біля Кишинева, через його високу швидкість та малу висоту польоту.
Раніше, 12 вересня, Молдова була змушена тимчасово закрити частину повітряного простору. Тоді обмеження запровадили через невідомий безпілотник, який залетів на територію країни з боку України.
Через цей інцидент в аеропорту Кишинева довелося затримати кілька авіарейсів.