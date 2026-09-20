У Молдові повідомили про проліт та вибух невідомих об'єктів

Місцеві жителі двох районів Молдови повідомили про ймовірні безпілотні літальні апарати у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Молдови.

Згідно з інформацією поліції, близько 01:50 ночі до поліції міста Оргіїв звернувся мешканець села Березлоджі, який повідомив, що помітив у небі літаючий об’єкт, схожий на дрон.

Пізніше, близько 02:00, до поліції міста Калараш звернувся житель села Деренеу, який повідомив, що побачив у небі яскраве світло, за яким пролунав вибух.

Правоохоронці проводять перевірки у вказаних районах. За результатами попереднього розслідування та огляду місцевості, у тому числі за межами населених пунктів, не було виявлено уламків, слідів удару чи пожеж, які б підтверджували вибух на землі або падіння будь-якого об’єкта.