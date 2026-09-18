У Молдові прогримів загадковий вибух: поліція перевіряє села біля Кишинева (відео)

Біля молдовського села Колониця, що межує з Кишиневом, вночі 18 вересня несподівано пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови та місцеві ЗМІ.

Про вибух повідомили місцеві жителі

Про гучний звук у поліцію повідомили місцеві жителі близько четвертої години ранку. За наявною інформацією, вибух стався у південно-західній частині села Колониця, у напрямку села Тогатине.

Поліція одразу виїхала у зазначені райони й перевірила населені пункти Колониця та Хумулешти, однак жодних слідів вибуху там не виявила. Додаткові перевірки наразі проводять і в селах Долинне та Максимівка.

Мер села Колониця Анжела Запорожан уточнила, що сам вибух стався не на території її населеного пункту.

Поліція вивчає відео та підключила дрони

Голова Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну розповів журналістам, що поліція вивчає й інші відеозаписи, аби точно встановити місце вибуху.

"Може дійти до того, що доведеться перевірити ще кілька ділянок", - зазначив Чернеуцяну.

За його словами, на місце направили додаткових поліцейських, а для пошуку джерела вибуху задіяли дрони.

Міністерство оборони Молдови заявило виданню NewsMaker, що в ніч проти 18 вересня не зафіксувало порушення повітряного простору країни.

Минуло вже 6 годин, а про причини вибуху досі нічого не відомо.