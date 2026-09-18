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У Молдові прогримів загадковий вибух: поліція перевіряє села біля Кишинева (відео)

12:13 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
У Молдові прогримів загадковий вибух: поліція перевіряє села біля Кишинева (відео) Ілюстративне фото: під Кишиневом місцеві чули вибух (Getty Images)
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Біля молдовського села Колониця, що межує з Кишиневом, вночі 18 вересня несподівано пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови та місцеві ЗМІ.

Про вибух повідомили місцеві жителі

Про гучний звук у поліцію повідомили місцеві жителі близько четвертої години ранку. За наявною інформацією, вибух стався у південно-західній частині села Колониця, у напрямку села Тогатине.

Поліція одразу виїхала у зазначені райони й перевірила населені пункти Колониця та Хумулешти, однак жодних слідів вибуху там не виявила. Додаткові перевірки наразі проводять і в селах Долинне та Максимівка.

Мер села Колониця Анжела Запорожан уточнила, що сам вибух стався не на території її населеного пункту.

Поліція вивчає відео та підключила дрони

Голова Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну розповів журналістам, що поліція вивчає й інші відеозаписи, аби точно встановити місце вибуху.

"Може дійти до того, що доведеться перевірити ще кілька ділянок", - зазначив Чернеуцяну.

За його словами, на місце направили додаткових поліцейських, а для пошуку джерела вибуху задіяли дрони.

Міністерство оборони Молдови заявило виданню NewsMaker, що в ніч проти 18 вересня не зафіксувало порушення повітряного простору країни.

Минуло вже 6 годин, а про причини вибуху досі нічого не відомо.

Кілька днів тому влада тимчасово закривала частину неба через дрон, який залетів з боку України - через це затримали кілька авіарейсів.

Нагадаємо, раніше очільник Служби інформації та безпеки Молдови також повідомляв, що Кремль вербує молдовських громадян за 20-100 євро для диверсійних завдань, значна частина яких пов'язана з Україною.

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