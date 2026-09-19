У Молдову знову залетіли дрони під час атаки РФ на Україну
У Молдові вранці 19 вересня в районі Штефан-Воде зафіксувала кілька невідомих дронів, які порушили повітряний простір країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Прикордонної поліції Молдови.
Патрулі прикордонників проводять у цьому районі ретельні перевірки для з’ясування всіх обставин події, що сталася вночі, а також пошуку можливих уламків або фрагментів, що впали.
За даними молдовських прикордонників, близько опівночі в районі населеного пункту Каплани Штефан-Воде було помічено групу невідомих безпілотників.
Два літальні апарати перетнули повітряний простір Молдови, рухаючись у напрямку сіл Оленешти - Чистоводне. В той самий час ще один дрон зафіксували безпосередньо над селом Каплани - він летів з боку Крокмаза, а потім покинув територію країни.
Також о 5:19 ранку українська сторона повідомила молдавських прикордонників про те, що приблизно за 1,5-2 км від державного кордону (у районі українського села Троїцьке) зафіксувала падіння невідомого об’єкта, після чого сталося його загоряння.
Інциденти у повітряному просторі Молдови
Нагадаємо, вночі 18 вересня біля молдовського села Колониця, що межує з Кишиневом, пролунав потужний загадковий вибух.
Місцеві жителі почули гучний звук близько четвертої ранку, після чого поліція розпочала перевірку прилеглих територій.
Міноборони Молдови не змогло зафіксувати бойовий безпілотник з вибухівкою, який упав біля Кишинева, через його високу швидкість та малу висоту польоту.
Варто зазначити, що це вже не перша подібна ситуація у Молдові за останній час.
Раніше, 12 вересня, Молдова була змушена тимчасово закрити частину повітряного простору. Тоді обмеження запровадили через невідомий безпілотник, який залетів на територію країни з боку України.
Через цей інцидент в аеропорту Кишинева довелося затримати кілька авіарейсів.