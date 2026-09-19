У Молдову знову залетіли дрони під час атаки РФ на Україну

У Молдові вранці 19 вересня в районі Штефан-Воде зафіксувала кілька невідомих дронів, які порушили повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Прикордонної поліції Молдови.

Патрулі прикордонників проводять у цьому районі ретельні перевірки для з’ясування всіх обставин події, що сталася вночі, а також пошуку можливих уламків або фрагментів, що впали.

За даними молдовських прикордонників, близько опівночі в районі населеного пункту Каплани Штефан-Воде було помічено групу невідомих безпілотників.

Два літальні апарати перетнули повітряний простір Молдови, рухаючись у напрямку сіл Оленешти - Чистоводне. В той самий час ще один дрон зафіксували безпосередньо над селом Каплани - він летів з боку Крокмаза, а потім покинув територію країни.

Також о 5:19 ранку українська сторона повідомила молдавських прикордонників про те, що приблизно за 1,5-2 км від державного кордону (у районі українського села Троїцьке) зафіксувала падіння невідомого об’єкта, після чого сталося його загоряння.