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Молдова закривала небо через безпілотник, що залетів з боку України

23:44 12.09.2026 Сб
2 хв
Дрон встиг зникнути з радарів і з'явитись знову за кілька десятків кілометрів
aimg Катерина Коваль
Молдова закривала небо через безпілотник, що залетів з боку України Фото: аеропорт у Кишиневі, Молдова (Wikipedia.org)
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12 вересня Молдова тимчасово закривала частину повітряного простору через невідомий безпілотник, який залетів з боку України. Обмеження призвели до затримки кількох авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tv8.md.

У суботу міноборони Молдови повідомило, що військові радари зафіксували об'єкт, який несанкціоновано увійшов у повітряний простір країни з боку України. Інцидент зареєстрували о 15:26.

Того ж часу патруль прикордонної поліції візуально виявив безпілотник у районі села Васильково Сорокського району.

За даними влади, дрон пролетів над територією Молдови, після чого зник з радарів поблизу села Баксани того ж району. Уже о 16:03 БпЛА знову зафіксували - цього разу в районі села Куконештий Ной Единецького району на півночі країни.

Задля безпеки цивільної авіації влада тимчасово закрила повітряний простір у північній та центральній частинах країни. Центральну зону відкрили о 16:20, північну - о 16:30.

Обмеження вплинули на кілька авіарейсів. Літак, що виконував рейс Шарм-ель-Шейх - Кишинів, певний час перебував у зоні очікування біля румунського міста Бакеу, кружляючи в очікуванні дозволу на вхід у повітряний простір.

Також затримали виліт рейсів Кишинів - Бухарест, Кишинів - Стамбул і Кишинів - Аліканте.

Після зняття обмежень польоти відновили в звичайному режимі. Влада попереджає, що через тимчасове закриття неба можливі подальші зміни в розкладі та затримки окремих рейсів.

Нагадаємо, це вже не перший випадок порушення повітряного простору Молдови безпілотниками - 8 вересня в країні зафіксували проліт ударного дрона типу "Шахед", через що влада також тимчасово обмежувала польоти.

Тоді ж, у Молдові уточнили, де перебував літак президента України Володимира Зеленського під час появи дрона - він на той момент перебував в аеропорту Кишинева.

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