Головна » Новини » Війна в Україні

РФ двічі атакувала Одещину ударними дронами: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Україна, Середа 17 грудня 2025 09:55
РФ двічі атакувала Одещину ударними дронами: пошкоджено цивільну інфраструктуру Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія здійснила подвійну хвилю атак по Одеській області 17 грудня. Пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.

За даними ОВА, ворог здійснив дві хвилі атак, унаслідок яких зафіксовано пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Наразі всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одеської області.

Атаки РФ на Одесу та область

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, російська армія завдала масованого удару по Одесі та Одеській області, що спричинило перебої з електро- і водопостачанням у регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко, електропостачання вже відновили для близько 180 тисяч споживачів, а роботи з підключення всіх районів міста тривають цілодобово. Водночас у ДТЕК зазначили, що через масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Одеси та області без світла залишаються близько 288 тисяч домогосподарств.

Про роботу магазинів, громадського транспорту та банків в Одесі після ударів по енергетичній інфраструктурі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

