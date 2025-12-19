ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Молдове на границе открыли лагерь для украинцев после удара по мосту через Днестр

Молдова, Пятница 19 декабря 2025 12:18
UA EN RU
В Молдове на границе открыли лагерь для украинцев после удара по мосту через Днестр Для украинцев развернули временный лагерь на границе (фото: facebook.com.dse.md)
Автор: Василина Копытко

В Молдове возле границы развернули временный лагерь для граждан Украины, которые пока не могут вернуться домой. Причиной стала атака российских дронов, после которой остается закрытым мост на трассе Одесса - Рени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел в Facebook.

Мобильный лагерь в Паланке

Для обеспечения безопасности людей Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Молдовы (IGSU) совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) развернула мобильный лагерь в городе Паланка.

Он предназначен для граждан, которые вынуждены ждать возобновления пересечения границы на выезде в Украину через пункты пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора-Старокозання".

В приюте людям оказывают базовую помощь, в частности еду и горячие напитки.

Семьям с детьми советуют воспользоваться жильем

Как отмечают в службах, семьям с детьми рекомендуется временно размещаться в специально оборудованных помещениях со спальными местами - до момента выяснения ситуации с безопасностью и восстановления движения.

Почему закрыли пункты пропуска

Работа пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора-Старокозання" была приостановлена после атаки дронов.

По имеющейся информации, около 16:00 беспилотники с взрывными зарядами поразили мост через реку Днестр, который расположен за пределами населенного пункта Маяки-Удобное на территории Украины.

На зображенні може бути: парникЛагерь для украинских беженцев в молдавском городе Паланка (скриншот)

Атака на мост под Одессой

Напомним, что вечером 18 декабря российские оккупанты атаковали дроном мост возле села Маяки под Одессой. Беспилотник попал по автомобилю, в котором ехала женщина с детьми. В результате женщина погибла, дети получили тяжелые ранения.

После российской авиационной атаки в Одесской области ограничили движение к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени".

Добавим также, что Одесская область в последнее время сильно страдает из-за терактов РФ. Так, 17 декабря оккупанты нанесли по Одесской области две волны ударов. В результате терактов был поврежден объект транспортной инфраструктуры.

А в ночь на 13 декабря оккупанты нанесли серии ударов по энергетике региона. Из-за масштабных повреждений почти весь регион остался без света, особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Арциз в Одесской области - там электроэнергии может не быть до 26 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Беженцы Граница с Украиной Атака дронов
Новости
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Аналитика
"Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС