У Молдові не фіксували проліт ракет над країною під час російської атаки по Україні

Молдова не зафіксувала порушення повітряного простору країни під час масової атаки Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий Telegram-канал Prima Sursă .

"Міністерство оборони спростовує повідомлення про те, що повітряний простір Республіки Молдова перетнули крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря, після сьогоднішніх ударів по населених пунктах поблизу кордонів нашої країни", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Міноборони стежить за ситуацією в регіоні та повітряному просторі, щоб запобігти будь-яким ризикам для країни.

РБК-Україна повідомляло, що в четвер загарбники завдали масованого удару по Україні. Внаслідок атаки є загиблі, також пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 16 лютого у Молдові виявили уламки ракети біля кордону з Україною після чергової масованої атаки росіян. Це був уже четвертий такий випадок.

Крім того, 10 лютого під час російської атаки на Україну одна з ворожих ракет пролетіла над територією Молдови.

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