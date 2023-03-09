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В Молдове не фиксировали пролет ракет над страной во время российской атаки по Украине

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Молдова, Четверг 09 марта 2023 11:39
В Молдове не фиксировали пролет ракет над страной во время российской атаки по Украине Иллюстративное фото: в Молдове не фиксировали пролет ракет над страной во время российской атаки по Украине (mai.gov.md)
Автор: Елизавета Драбкина

Молдова не зафиксировала нарушение воздушного пространства страны во время сегодняшней массированной атаки России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный Telegram-канал Prima Sursă.

"Министерство обороны опровергает сообщения о том, что воздушное пространство Республики Молдова пересекли крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря, после сегодняшних ударов по населенным пунктам вблизи границ нашей страны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Минобороны следит за ситуацией в регионе и воздушном пространстве, чтобы предотвратить какие-либо риски для страны.

РБК-Украина сообщало, что в четверг захватчики нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки есть погибшие, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры.

Напомним, 16 февраля в Молдове обнаружили обломки ракеты у границы с Украиной после очередной массированной атаки россиян. Это был уже четвертый подобный случай.

Кроме того, 10 февраля во время российской атаки на Украину одна из вражеских ракет пролетела над территорией Молдовы.

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