Молдова звинуватила росіян у порушенні режиму безпеки в Придністров'ї

Російські солдати кілька разів з початку 2023 порушували режим зони безпеки в Придністров'ї.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moldpres , про це йдеться у заяві Бюро політики реінтеграції Молдови.

За інформацією відомства, так званий "миротворчий контингент" росіян з лютого до квітня цього року без попереднього узгодження переміщував бронетехніку за межі зони дії постів "спільних миротворчих сил".

Також росіяни неодноразово необґрунтовано зупиняли транспортні засоби громадян, у тому числі тих, що знаходяться у представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Республіці Молдова.

"Молдавська делегація вважає цю зневагу документів миротворчої місії провокацією і закликає російський військовий контингент утриматися від дій, що дестабілізують, і сприяти збереженню миру на берегах Дністра", - сказано в заяві бюро.