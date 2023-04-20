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Молдова звинуватила росіян у порушенні режиму безпеки в Придністров'ї

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Четвер 20 квітня 2023 21:04
Молдова звинуватила росіян у порушенні режиму безпеки в Придністров'ї Фото: Молдова звинуватила росіян у порушенні режиму безпеки у Придністров'ї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати кілька разів з початку 2023 порушували режим зони безпеки в Придністров'ї.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moldpres, про це йдеться у заяві Бюро політики реінтеграції Молдови.

За інформацією відомства, так званий "миротворчий контингент" росіян з лютого до квітня цього року без попереднього узгодження переміщував бронетехніку за межі зони дії постів "спільних миротворчих сил".

Також росіяни неодноразово необґрунтовано зупиняли транспортні засоби громадян, у тому числі тих, що знаходяться у представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Республіці Молдова.

"Молдавська делегація вважає цю зневагу документів миротворчої місії провокацією і закликає російський військовий контингент утриматися від дій, що дестабілізують, і сприяти збереженню миру на берегах Дністра", - сказано в заяві бюро.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризувати Придністров'я.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, на початку повномасштабної війни постріли територією нашої країни робили і з боку Придністров'я.

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