Молдова звинуватила росіян у порушенні режиму безпеки в Придністров'ї
Російські солдати кілька разів з початку 2023 порушували режим зони безпеки в Придністров'ї.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moldpres, про це йдеться у заяві Бюро політики реінтеграції Молдови.
За інформацією відомства, так званий "миротворчий контингент" росіян з лютого до квітня цього року без попереднього узгодження переміщував бронетехніку за межі зони дії постів "спільних миротворчих сил".
Також росіяни неодноразово необґрунтовано зупиняли транспортні засоби громадян, у тому числі тих, що знаходяться у представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Республіці Молдова.
"Молдавська делегація вважає цю зневагу документів миротворчої місії провокацією і закликає російський військовий контингент утриматися від дій, що дестабілізують, і сприяти збереженню миру на берегах Дністра", - сказано в заяві бюро.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризувати Придністров'я.
Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, на початку повномасштабної війни постріли територією нашої країни робили і з боку Придністров'я.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.