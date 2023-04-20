Молдова обвинила россиян в нарушении режима безопасности в Приднестровье

Российские солдаты несколько раз с начала 2023 года нарушали режим зоны безопасности в Приднестровье.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moldpres , об этом говорится в заявлении Бюро политики реинтеграции Молдовы.

По информации ведомства, так называемый "миротворческий контингент" россиян с февраля по апрель этого года без предварительного согласования перемещал бронетехнику за пределы зоны действия постов "совместных миротворческих сил".

Также россияне неоднократно необоснованно останавливали транспортные средства граждан, в том числе тех, которые находятся у представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Молдова.

"Молдавская делегация считает это пренебрежение документами миротворческой миссии провокацией и призывает российский военный контингент воздержаться от дестабилизирующих действий и способствовать сохранению мира на берегах Днестра", - сказано в заявлении бюро.