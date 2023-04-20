Молдова обвинила россиян в нарушении режима безопасности в Приднестровье
Российские солдаты несколько раз с начала 2023 года нарушали режим зоны безопасности в Приднестровье.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moldpres, об этом говорится в заявлении Бюро политики реинтеграции Молдовы.
По информации ведомства, так называемый "миротворческий контингент" россиян с февраля по апрель этого года без предварительного согласования перемещал бронетехнику за пределы зоны действия постов "совместных миротворческих сил".
Также россияне неоднократно необоснованно останавливали транспортные средства граждан, в том числе тех, которые находятся у представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Молдова.
"Молдавская делегация считает это пренебрежение документами миротворческой миссии провокацией и призывает российский военный контингент воздержаться от дестабилизирующих действий и способствовать сохранению мира на берегах Днестра", - сказано в заявлении бюро.
Напомним, ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризировать Приднестровье.
Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в начале полномасштабной войны выстрелы по территории нашей страны производили и со стороны Приднестровья.
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