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Молдова обвинила россиян в нарушении режима безопасности в Приднестровье

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Четверг 20 апреля 2023 21:04
Молдова обвинила россиян в нарушении режима безопасности в Приднестровье Фото: Молдова обвинила россиян в нарушении режима безопасности в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты несколько раз с начала 2023 года нарушали режим зоны безопасности в Приднестровье.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moldpres, об этом говорится в заявлении Бюро политики реинтеграции Молдовы.

По информации ведомства, так называемый "миротворческий контингент" россиян с февраля по апрель этого года без предварительного согласования перемещал бронетехнику за пределы зоны действия постов "совместных миротворческих сил".

Также россияне неоднократно необоснованно останавливали транспортные средства граждан, в том числе тех, которые находятся у представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Молдова.

"Молдавская делегация считает это пренебрежение документами миротворческой миссии провокацией и призывает российский военный контингент воздержаться от дестабилизирующих действий и способствовать сохранению мира на берегах Днестра", - сказано в заявлении бюро.

Напомним, ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризировать Приднестровье.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в начале полномасштабной войны выстрелы по территории нашей страны производили и со стороны Приднестровья.

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