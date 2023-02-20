У Молдові заявили, що Придністров'я потрібно демілітаризувати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави молдовського уряду каналу TV8.

"Ми маємо домогтися однієї фундаментальної речі - демілітаризації. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці - демілітаризація", - зазначив політик.

Речан вказав, що результат залежить від багатьох речей, але "в якийсь момент це буде вирішено". Він закликав громадян Молдови не ігнорувати "реальні загрози ескалації", адже в країні наразі іде гібридна війна, яку веде Росія.

"Ми повинні відкалібрувати нашу обороноздатність настільки, щоб будь-якому агресору було дуже важко напасти на нас", - додав прем'єр-міністр.