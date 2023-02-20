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У Молдові заявили, що Придністров'я потрібно демілітаризувати

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Понеділок 20 лютого 2023 05:33
У Молдові заявили, що Придністров'я потрібно демілітаризувати Фото: У Молдові заявили, що Придністров'я потрібно демілітаризувати (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан виступив зі необхідність демілітаризації Придністров'я, а також видворення звідти всіх російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави молдовського уряду каналу TV8.

"Ми маємо домогтися однієї фундаментальної речі - демілітаризації. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці - демілітаризація", - зазначив політик.

Речан вказав, що результат залежить від багатьох речей, але "в якийсь момент це буде вирішено". Він закликав громадян Молдови не ігнорувати "реальні загрози ескалації", адже в країні наразі іде гібридна війна, яку веде Росія.

"Ми повинні відкалібрувати нашу обороноздатність настільки, щоб будь-якому агресору було дуже важко напасти на нас", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

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