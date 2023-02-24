ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На початку повномасштабної війни були постріли з території Придністров'я в наш бік, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 19:46
На початку повномасштабної війни були постріли з території Придністров'я в наш бік, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські території зазнали обстрілу зі сторони Придністров'я на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції.

Зеленський зауважив, що зараз йде масштабна інформаційна кампанія про те, що Україна хоче зайти на територію Придністров'я. Однак це не відповідає дійсності.

"Для чого це робиться? Вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови, вони провокують постійно. З самого початку війни були постріли з Придністров'я, вони хотіли, щоб ми зайшли. І я говорив, щоб Молдова думала про це і думала, як вирішити це питання. Це було на початку війни", - сказав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Росії нафантазували нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія є єдиною країною, що може влаштувати провокації на території чужої країни.

Однак Сполучені Штати заявили, що не знайшли підтверджень чуткам про військове вторгнення України у придністровський регіон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Молдова Вторгнення Росії до України
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни