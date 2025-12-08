Молдова відновила нормальну роботу енергосистеми після ударів РФ по Україні

Національний оператор електропередачі зазначив, що постачання електроенергії відбувається за прогнозами постачальників, і внутрішнє споживання забезпечується в повному обсязі.

Водночас Moldelectrica закликала громадян економно використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб знизити навантаження на мережу та підтримати ефективну роботу енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 6 грудня Молдова звернулася до Румунії з проханням терміново допомогти їй з електроенергією. У країні виникла аварійна ситуація після нічних ударів російської армії по енергоінфраструктурі України.

"У зв'язку з перевищенням запланованого потоку Moldelectrica запросила аварійну допомогу з Румунії на наступні кілька годин як превентивний захід", - заявили в Moldelectrica.