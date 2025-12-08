Молдова возобновила нормальную работу энергосистемы после ударов РФ по Украине

Национальный оператор электропередачи отметил, что поставки электроэнергии происходят по прогнозам поставщиков, и внутреннее потребление обеспечивается в полном объеме.

В то же время Moldelectrica призвала граждан экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы снизить нагрузку на сеть и поддержать эффективную работу энергетической инфраструктуры.

Напомним, 6 декабря Молдова обратилась к Румынии с просьбой срочно помочь ей с электроэнергией. В стране возникла аварийная ситуация после ночных ударов российской армии по энергоинфраструктуре Украины.

"В связи с превышением запланированного потока Moldelectrica запросила аварийную помощь из Румынии на следующие несколько часов в качестве превентивной меры", - заявили в Moldelectrica.