Без згадки України. Від лідерів ЄС вимагають почати переговори про вступ з Молдовою
Голова Євроради Антоніу Кошта отримав листа від депутатів Європарламенту із закликом негайно перейти до переговорів із Молдовою щодо вступу в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис віцепрезидента Європарламенту Віктора Негреску в Facebook.
Він повідомив, що за його ініціативи і за підтримки 55 депутатів Європарламенту з 19 країн ЄС надіслано листа Кошті із закликом негайно відкрити переговорні кластери з Молдовою.
"Це сильний політичний сигнал: Європарламент беззастережно підтримує європейське майбутнє Молдови, визнає проведені реформи і вимагає, щоб вибір громадян країни, виражений на парламентських виборах, реалізували", - наголосив Негреску.
У листі зазначається, що вибори у Молдові підтвердили наміри країни інтегруватися до Європейського Союзу.
Негреску назвав це "поворотним моментом" і закликав Кошту швидко внести до порядку денного Євроради питання про початок переговорів.
"Такий крок підтвердив би рішучість молдовських громадян і дав би їм впевненість у тому, що їхній європейський вибір почутий і поважається", - заявив він.
Віцепрезидент Європарламенту зауважив, що таке рішення є "стратегічною інвестицією в регіональну стабільність, безпеку і процвітання".
Нагадаємо, на парламентських виборах в Молдові, які відбулись 28 вересня, проєвропейська партія "Дія та солідарність" президента Майї Санду набрала 50,20% голосів.
РФ намагалась впливати на хід голосування, підтримуючи підконтрольні Кремлю політичні сили. Зокрема, з’являлися численні повідомлення про нібито замінування закордонних дільниць.
Вступ Молдови до ЄС
Раніше РБК-Україна писало, що Молдова офіційно подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 році. У червні того ж року Єврокомісія надала країні статус кандидата на вступ.
Процес вступу вимагає виконання низки політичних, економічних та правових реформ для відповідності стандартам ЄС. Головні виклики для країни пов’язані з економікою, боротьбою з корупцією та вирішенням конфлікту в Придністров’ї.
Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з ЄС.
"Ми повинні відкрити перші кластери разом із Молдовою, разом, все для цього готово", - наголосив він.