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Молдова може приєднатись до частини санкцій ЄС проти Росії

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Молдова , П'ятниця 03 березня 2023 17:42
Молдова може приєднатись до частини санкцій ЄС проти Росії Фото: міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Найближчим часом Молдова перегляне перелік санкцій Євросоюзу проти Росії, до яких вона може приєднатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, яку приводить Newsmaker.

"Було вирішено, що Молдова не відразу приєднуватиметься до певних обмежувальних заходів, включаючи санкції. Тепер ми переоцінюємо деякі рішення, прийняті раніше, і найближчим часом представимо нові", - сказав міністр.

За його словами, будь-які заходи такого роду вимагають конкретних дій в фінансових установах Молдови.

"Поки що ми аналізуємо, як Молдова реагуватиме у певних галузях. Наша позиція щодо санкцій є абсолютно зрозумілою. Наш ступінь приєднання до санкцій значно зросте", - сказав Попеску.

Міністр зазначив, що в ЄС діє 38 санкційних режимів, які використовуються як правова основа для розробки санкцій, з яких до 21 санкції Молдова вже приєдналася.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз не зобов'язує Молдову приєднуватися до санкцій проти РФ, але буде радий руху країни в цьому напрямку.

Влада Румунії запропонує Європейському Союзу ввести окремі санкції проти держави-агресора Росії, через спроби Кремля дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Проти олігархів, звинувачених у сприянні дестабілізації в Молдові та потенційному поваленні її проєвропейського уряду, мають бути запроваджені санкції Європейського Союзу

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