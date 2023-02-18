ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС закликали запровадити санкції проти олігархів Молдови, причетних до можливого перевороту

Новость на русском →
Субота 18 лютого 2023 17:40
ЄС закликали запровадити санкції проти олігархів Молдови, причетних до можливого перевороту Фото: ЄС закликали запровадити санкції проти олігархів Молдови (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

Проти олігархів, звинувачених у сприянні дестабілізації в Молдові та потенційному поваленні її проєвропейського уряду, мають бути запроваджені санкції Європейського Союзу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку наводить Bloomberg.

Він повідомив, що попросить ЄС запровадити обмежувальні заходи та внести до списку санкцій олігархів, які діють з метою заподіяння шкоди безпеці Молдови вже наступного тижня у Брюсселі.

"Вони не підпадають під санкції ЄС, попри прохання Молдови минулого року", - заявив Рейнсалу.

Президент Молдови Мая Санду заявила, що Кремль планував використати зовнішніх військових експертів, щоб спровокувати бурхливі протести та повалити її уряд. Вона закликала до посилення безпеки та максимальної пильності.

Нагадаємо, що у США стурбовані повідомленнями про можливі плани Росії здійснити державний переворот у Молдові.

РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Пізніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова Евросоюз Санкції проти Росії
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде