Румунія запропонує ЄС ввести спеціальні санкції проти РФ через ситуацію в Молдові

Влада Румунії запропонує Європейському Союзу ввести окремі санкції проти держави-агресора Росії, через спроби Кремля дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глава МЗС Румунії Богдана Ауреску.

За його словами, ЄС необхідно ввести окремі санкції проти Росії, адже це покаже наскільки сильно інші країни підтримують Молдову.

"Думаю, надзвичайно важливо, щоб Євросоюз через міністрів закордонних справ направив сьогодні твердий сигнал підтримки стійкості та безпеки Молдови. У зв'язку з цим я внесу для роздумів та правового аналізу пропозицію щодо запровадження окремого режиму санкцій за спроби дестабілізації Республіки Молдова, її конституційного порядку та верховенства закону", - сказав Ауреску.

Він також нагадав, що новий уряд Молдови направлений на виконання реформ та європейську інтеграцію країни.