Молдова может присоединиться к части санкций ЕС против России

В ближайшее время Молдова пересмотрит список санкций Евросоюза против России, к которым она может присоединиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, которое приводит Newsmaker.

"Было решено, что Молдова не сразу будет присоединяться к определенным ограничительным мерам, включая санкции. Теперь мы переоцениваем некоторые решения, принятые ранее, и в ближайшее время представим новые", - сказал министр.

По его словам, какие-либо меры такого рода требуют конкретных действий в финансовых учреждениях Молдовы.

"Пока мы анализируем, как Молдова будет реагировать в определенных отраслях. Наша позиция относительно санкций абсолютно ясна. Наша степень присоединения к санкциям значительно возрастет", - сказал Попеску.

Министр отметил, что в ЕС действуют 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций, из которых к 21 санкции Молдова уже присоединилась.