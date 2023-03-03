Молдова может присоединиться к части санкций ЕС против России
В ближайшее время Молдова пересмотрит список санкций Евросоюза против России, к которым она может присоединиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, которое приводит Newsmaker.
"Было решено, что Молдова не сразу будет присоединяться к определенным ограничительным мерам, включая санкции. Теперь мы переоцениваем некоторые решения, принятые ранее, и в ближайшее время представим новые", - сказал министр.
По его словам, какие-либо меры такого рода требуют конкретных действий в финансовых учреждениях Молдовы.
"Пока мы анализируем, как Молдова будет реагировать в определенных отраслях. Наша позиция относительно санкций абсолютно ясна. Наша степень присоединения к санкциям значительно возрастет", - сказал Попеску.
Министр отметил, что в ЕС действуют 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций, из которых к 21 санкции Молдова уже присоединилась.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз не обязывает Молдову присоединяться к санкциям против РФ, но будет рад движению страны в этом направлении.
Власти Румынии предложат Европейскому Союзу ввести отдельные санкции против государства-агрессора России из-за попыток Кремля дестабилизировать ситуацию в Молдове.
Против олигархов, обвиненных в содействии дестабилизации в Молдове и потенциальном свержении ее проевропейского правительства, должны быть введены санкции Европейского Союза
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