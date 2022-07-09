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Обяжут ли Молдову вводить санкции против России: ответ посла ЕС

Новина українською →
Молдова, Суббота 09 июля 2022 16:05
Обяжут ли Молдову вводить санкции против России: ответ посла ЕС Фото: ЕС не обязывает Молдову вводить санкции против России (pixabay com)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз не обязывает Молдову присоединяться к санкциям против РФ, но будет рад движению страны в этом направлении.

Об этом заявил глава Делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс в эфире телеканала Primul în Moldova,сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Мажейкс отметил, что речь идет о санкциях против России из-за ее агрессии и нападения на Украину, а не об антироссийских санкциях.

Он добавил, что ЕС не выдвигал четкого требования присоединиться к этим санкциям.

"ЕС не требует. Мы понимаем, что у Молдовы своя специфическая ситуация, и не всегда было возможно присоединяться к тем или иным шагам", - сказал он.

При этом он отметил, что для ЕС будет важным то, что страна будет развиваться в этом направлении.

"От стран-кандидатов ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к политике ЕС. Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Молдова сможет присоединяться к тем или иным санкциям", - сказал Мажейкс.

Добавим, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что государства, которые хотет вступить в ЕС, должны присоединиться к санкциям против России.

Напомним, 23 июня Евросовет решил предоставить Молдове статус кандидата в ЕС.

Кроме того, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявлял, что Молдова поддержит санкции против РФ.

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