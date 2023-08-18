Молдова буде допомагати Україні з транзитом зерна, - Санду

Президент країна також прокоментувала претензії

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Зрив "зернової угоди"

У липні Росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Так, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди". Воно вже прибуло до Стамбулу.

Водночас низка країн працює над альтернативними маршрутами для експорту зерна.

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