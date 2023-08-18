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Молдова будет помогать Украине с транзитом зерна, - Санду

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Молдова хочет помочь Украине с транзитом зерна. Страна пытается найти решение, которое удовлетворило бы местных фермеров и помогло нашему государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Молдовы Майя Санду в интервью RFI.

Президент также прокомментировала претензии

Мы по-прежнему наслаждаемся миром и безопасностью благодаря

Срыв "зернового соглашения"

В июле Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Так, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения". Оно уже прибыло в Стамбул.

В то же время, ряд стран работает над альтернативными маршрутами для экспорта зерна.

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Молдовазерновой коридор