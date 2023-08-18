Молдова буде допомагати Україні з транзитом зерна, - Санду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Молдови Майя Санду в інтерв’ю RFI .

"Республіка Молдова пропонувала Україні допомогу з транзитом зерна з початку війни. Не тільки зараз, коли дунайські порти бомбили. Це складна тема. Ми намагаємося знайти рішення", - сказала вона.

За її словами, Молдова веде переговори з Україною, Румунією та Єврокомісією, щоб зрозуміти, як країна можемо узгодити інтереси своїх фермерів та забезпечити транзит зерна з України. Санду впевнена, що Молдова має допомогти Україні, яка сьогодні забезпечує їхній мир.

Президент Молдові зазначила, що у ряд продовжить обговорення в такому форматі.

" І, очевидно, одним із рішень є швидкі інвестиції в транспортну інфраструктуру, у військово-морську інфраструктуру для збільшення пропускної спроможності на цей період. Тому що ми хочемо збільшити наш експорт, ми хочемо розвивати нашу інфраструктуру, і ми можемо це зробити, в тому числі за рахунок ресурсів Європейського Союзу", - сказала вона.

Санду зазначила, що також існує проблема молдовських фермерів, які навіть до цих криз, викликаних війною, не мали достатньо шляхів для експорту. За її словами, слід визнати, що в Молдові недостатньо розвинена залізнична та військово-морська інфраструктура. А тепер, ко ли ці досить великі обсяги продовольства надходять з України, ситуація ускладнилася.

Президент країна також прокоментувала претензії молдавських фермерів, які наполягають на забороні імпорту зерна з України та погрожують відновити протести в центрі столиці.

Санду підкреслила необхідність допомагати Україні. До того ж , уряд вжив заходів для підтримки молдавських виробників. При цьому слід переконатися, що підтримка держави розподіляється рівномірно.

Вона також додала, що поки в Україні триває війна, існують ризики й для Молдови. Водночас країна тісно співпрацює з Румунією, США та державами-членами НАТО, які допомагають їй зміцнити систему оборони. Тож країна розраховує на їхню підтримку у складних ситуаціях. При цьому зараз громадяни Молдови в безпеці.

" Ми, як і раніше, насолоджуємося миром та безпекою завдяки Україні, ми багато в чому завдячуємо мужності українського народу, української армії. Ми вдячні їм за цей мир", - додала Санду.

Зрив "зернової угоди"

У липні Росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Так, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди". Воно вже прибуло до Стамбулу.

Водночас низка країн працює над альтернативними маршрутами для експорту зерна.

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