Трамп анонсував масштабну угоду щодо України, яка може торкнутися всієї Європи

Президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках завершення війни в Україні може бути досягнуто масштабної угоди. Причому вона торкнеться не лише України, а й вийде за її межі.

"Буде досягнуто згоди. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не тільки України. Вона стосуватиметься не тільки України, і я навіть можу сказати, що, можливо, вона торкнеться всієї Європи. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Його слова про угоду пролунали після того, як він сказав, що зустрічався 5 листопада з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. Проте деталі цих переговорів Трамп не розкрив. Водночас президент повідомив, що з українськими представниками він не зустрічався (представники обох країн були цього дня на зустрічі з Першою леді США Меланією Трамп).

У рамках формату "питання-відповідь" журналісти зазначили, що диктатор РФ Володимир Путін, продовжуючи свою війну, вбиває мирних жителів України у квартирах, автобусах та школах. Тож у Трампа запитали, чи порушував він на перегорів це питання.

У відповідь президент США сказав, що завжди говорить про це, але також торкається теми і з іншого боку, тому що в Росії теж гинуть люди.