Молдова будет помогать Украине с транзитом зерна, - Санду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Молдовы Майя Санду в интервью RFI .

"Республика Молдова предлагала Украине помощь с транзитом зерна с начала войны. Не только сейчас, когда дунайские порты бомбили. Это сложная тема. Мы пытаемся найти решение", - сказала она.

По ее словам, Молдова ведет переговоры с Украиной, Румынией и Еврокомиссией, чтобы понять, как страна может согласовать интересы своих фермеров и обеспечить транзит зерна из Украины. Санду уверена, что Молдова должна помочь Украине, которая сегодня обеспечивает их мир.

Президент Молдовы отметила, что в правительство продолжит обсуждение в таком формате.

"И , очевидно, одним из решений являются быстрые инвестиции в транспортную инфраструктуру, в военно-морскую инфраструктуру для увеличения пропускной способности на этот период. Потому что мы хотим увеличить наш экспорт, мы хотим развивать нашу инфраструктуру, и мы можем это сделать, в том числе за счет ресурсов Европейского Союза", - сказала она.

Санду отметила, что также существует проблема молдавских фермеров, которые даже до этих кризисов, вызванных войной, не имели достаточно путей для экспорта. По ее словам, следует признать, что в Молдове недостаточно развита железнодорожная и военно-морская инфраструктура. А теперь, когда эти достаточно большие объемы продовольствия поступают из Украины, ситуация усложнилась.

Президент также прокомментировала претензии молдавских фермеров, которые настаивают на запрете импорта зерна из Украины и угрожают возобновить протесты в центре столицы.

Санду подчеркнула необходимость помогать Украине. К тому же, правительство приняло меры для поддержки молдавских производителей. При этом следует убедиться в том, что поддержка государства распределяется равномерно.

Она также добавила, что пока в Украине идет война, существуют риски и для Молдовы. В то же время, страна тесно сотрудничает с Румынией, США и государствами-членами НАТО, которые помогают ей укрепить систему обороны. Так что страна рассчитывает на их поддержку в сложных ситуациях. При этом граждане Молдовы сейчас в безопасности.

" Мы по-прежнему наслаждаемся миром и безопасностью благодаря Украине, мы во многом обязаны мужеству украинского народа, украинской армии. Мы благодарны им за этот мир", - добавила Санду.

Срыв "зернового соглашения"

В июле Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Так, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения". Оно уже прибыло в Стамбул.

В то же время, ряд стран работает над альтернативными маршрутами для экспорта зерна.

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