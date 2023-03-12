Мокрий сніг та пориви вітру: синоптики дали прогноз на завтра

У понеділок, 13 березня, у деяких областях України прогнозують мокрий сніг та дощ. До того ж, на заході можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у північних, вдень у західних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.

Погода у Київській області

В області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що у неділю в Україні можливий шквальний вітер, подекуди дощ з мокрим снігом.

Окрім того, сьогодні у Чорному морі спостерігається шторм. Мешканців Одеси та області попередили про мінну небезпеку.

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