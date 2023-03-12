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Штормовий вітер, дощі й сніг: погода в Україні сьогодні погіршиться

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Київ, Неділя 12 березня 2023 07:00
Штормовий вітер, дощі й сніг: погода в Україні сьогодні погіршиться Фото: погода в Україні 12 березня погіршиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 12 березня погіршиться. Вночі буде шквальний вітер, очікується дощ, подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За інформацією синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Вночі в Україні дощ та мокрий сніг. Вдень у східній частині невеликий дощ, у північних областях місцями невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у північних областях вночі від 0 до +5 градусів, вдень +3 +5 градусів,
  • на заході вночі від -2 до +2, а вдень +3 +7 градусів;
  • у східних областях вночі +5 +10 градусів, вдень +8 +11;
  • на півдні країни вночі +3 +5, а вдень +7 +10 градусів;
  • у центральних областях вночі +1 +3 градуси, вдень +4 +6.

Штормовий вітер, дощі й сніг: погода в Україні сьогодні погіршиться

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, а вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, а вночі пориви 15-20 м/с.

У Києві стовпчики термометрів вночі коливатимуться від -1 до +1, а вдень покажуть +3 +5 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди та оголошували штормове попередження.

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