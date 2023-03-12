Мокрый снег и порывы ветра: синоптики дали прогноз на завтра

В понедельник, 13 марта, в некоторых областях Украины прогнозируется мокрый снег и дождь. К тому же, на западе возможны порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Завтра в Украине облачно с прояснениями. Ночью в северных, днем в западных областях местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в южной части и Прикарпатье до 11° тепла.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных регионах местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

В области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве ночью 2-4° мороза, днем 6-8° тепла.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Напомним, что в воскресенье в Украине возможен шквальный ветер, местами дождь с мокрым снегом.

Кроме того, сегодня в Черном море наблюдается шторм. Жителей Одессы и области предупредили о минной опасности.

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