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Одеситів попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі

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Одеса, Неділя 12 березня 2023 09:05
Одеситів попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі Фото: жителів Одеси та області попередили про міни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Чорному морі сьогодні, 12 березня, спостерігається шторм. Жителів Одеси та області попередили про мінну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал місцевої влади.

Зазначається, що в Одесі сьогодні без опадів, проте фіксуються шквальні пориви вітру. Вранці пориви досягають 15-18 м/с.

Через це у Чорному морі спостерігається шторм. Такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя.

Також існує загроза детонації мін та викидання на берег.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні в Україні можливі сильні пориви вітру, а також очікується дощ та мокрий сніг.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, через шторм у Чорному морі немає російських носіїв ракет.

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