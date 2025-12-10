Мокрий сніг, дощі і контраст температур: що чекає на Україну 10 грудня

В Україні у середу, 10 грудня, очікується погіршення погодних умов. У низці областей можливий мокрий сніг з дощем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, мокрий сніг прогнозується у східних областях, а також у Сумській, Дніпропетровській областях та в прилеглих районах.
На півдні, більшості західних і центральних областей, а також у Київській та Житомирській області протягом дня пройдуть дощі.
Температура повітря буде неоднорідною: найтепліше - на заході, де вдень очікується від +7 до +12 градусів. У східних регіонах, у Полтавській області, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі буде значно прохолодніше - від 0 до +3 градусів. На решті території прогнозується від +4 до +7 градусів.
У Києві дощ розпочнеться вже ввечері, посилиться вночі й послабне вдень 10 грудня. Температура у столиці становитиме від +5 до +7 градусів.
З 13 по 15 грудня в Україні очікується невелике похолодання.
Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі РБК-Україна зазначила, що цього тижня погода в Україні зміниться під впливом атмосферних фронтів, які рухаються з північного заходу.
Фахівці Укргідрометцентру також оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня та попередній прогноз на початок зимового сезону.
