Мокрий сніг, дощі і контраст температур: що чекає на Україну 10 грудня

За даними Діденко, мокрий сніг прогнозується у східних областях, а також у Сумській, Дніпропетровській областях та в прилеглих районах.

На півдні, більшості західних і центральних областей, а також у Київській та Житомирській області протягом дня пройдуть дощі.

Температура повітря буде неоднорідною: найтепліше - на заході, де вдень очікується від +7 до +12 градусів. У східних регіонах, у Полтавській області, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі буде значно прохолодніше - від 0 до +3 градусів. На решті території прогнозується від +4 до +7 градусів.

У Києві дощ розпочнеться вже ввечері, посилиться вночі й послабне вдень 10 грудня. Температура у столиці становитиме від +5 до +7 градусів.

З 13 по 15 грудня в Україні очікується невелике похолодання.