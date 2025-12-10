Мокрый снег, дожди и контраст температур: что ждет Украину 10 декабря

По данным Диденко, мокрый снег прогнозируется в восточных областях, а также в Сумской, Днепропетровской областях и в прилегающих районах.

На юге, большинстве западных и центральных областей, а также в Киевской и Житомирской области в течение дня пройдут дожди.

Температура воздуха будет неоднородной: теплее всего - на западе, где днем ожидается от +7 до +12 градусов. В восточных регионах, в Полтавской области, в Днепре с районами и на Запорожье будет значительно прохладнее - от 0 до +3 градусов. На остальной территории прогнозируется от +4 до +7 градусов.

В Киеве дождь начнется уже вечером, усилится ночью и ослабнет днем 10 декабря. Температура в столице составит от +5 до +7 градусов.

С 13 по 15 декабря в Украине ожидается небольшое похолодание.