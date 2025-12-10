Мокрый снег, дожди и контраст температур: что ждет Украину 10 декабря

В Украине в среду, 10 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. В ряде областей возможен мокрый снег с дождем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По данным Диденко, мокрый снег прогнозируется в восточных областях, а также в Сумской, Днепропетровской областях и в прилегающих районах.
На юге, большинстве западных и центральных областей, а также в Киевской и Житомирской области в течение дня пройдут дожди.
Температура воздуха будет неоднородной: теплее всего - на западе, где днем ожидается от +7 до +12 градусов. В восточных регионах, в Полтавской области, в Днепре с районами и на Запорожье будет значительно прохладнее - от 0 до +3 градусов. На остальной территории прогнозируется от +4 до +7 градусов.
В Киеве дождь начнется уже вечером, усилится ночью и ослабнет днем 10 декабря. Температура в столице составит от +5 до +7 градусов.
С 13 по 15 декабря в Украине ожидается небольшое похолодание.
Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина отметила, что на этой неделе погода в Украине изменится под влиянием атмосферных фронтов, которые движутся с северо-запада.
Специалисты Укргидрометцентра также обнародовали краткую климатическую характеристику декабря и предварительный прогноз на начало зимнего сезона.
Читайте также, кто в мире делает долгосрочные прогнозы погоды, на каких данных они базируются и какой может быть зима в Украине в этом году.