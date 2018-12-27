МОК требует от российских спортсменов вернуть олимпийские медали

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Российских спортсменов уличили в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов

Международный олимпийский комитет (МОК) требует от России возврата 24 медалей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свобода".

Сообщается, что российских спортсменов уличили в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов. Отмечается, что возвращены только пять медалей.

МОК обратился с официальным письмом в Олимпийский комитет России (ОКР) с требованием до 24 декабря уведомить все национальные федерации о необходимости вернуть награды. Это должны сделать и чистые спортсмены, которые выступали в одной команде или экипаже с нарушителями.

Масштабные перепроверки допинг-проб участников летних Олимпиад 2008 и 2012 годов, организованные МОК накануне Игр-2016, выявили нарушения антидопинговых правил несколькими российскими спортсменами, олимпийские результаты которых после длительных разбирательств, в том числе и в Спортивном арбитражном суде, были аннулированы.

Ранее сообщалось, что Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии начала расследование в отношении пяти членов сборной Российской Федерации по биатлону.

Кроме того, ранее глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт потребовал от Международной федерации футбола проверить сборную России на допинг. Такое заявление Тайгарт сделал после серии побед на групповом этапе Чемпионата мира-2018 по футболу.