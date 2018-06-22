В США призывают проверить сборную России на допинг после ЧМ-2018

Чрезвычайные показатели сборной России требуют дополнительных допинг-тестов

Глава антидопингового агентства СШАТрэвис Тайгарт требует от Международной федерации футбола (ФИФА) проверить сборную России на допинг. Такое заявление Тайгарт сделал после серии ее побед в групповом этапе Чемпионата мира-2018 по футболу, передает газета Telegraph.

Также Тайгарт отметил, что Россия должна быть "агрессивно проверена", чтобы защитить общественное доверие к честности Чемпионата мира.

"Международные правила предусматривают, что внезапные улучшения команд на спортивной арене всегда должны быть тщательно исследованы. Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов", - отметил глава антидопингового агентства.

В то же время ФИФА, которая неоднократно описывала Россию как "одну из самых проверенных команд до Чемпионата мира по футболу 2018 года", отказалась раскрывать подробности о том, какие именно тесты на допинг она проводила.

Напомним, Международный олимпийский комитет приостановил все прямые выплаты Международному союзу биатлонистов из-за скандала с допингом и коррупцией.