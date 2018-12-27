МОК вимагає від російських спортсменів повернути олімпійські медалі

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Російських спортсменів викрили у вживанні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вимагає від Росії повернення 24 медалей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що російських спортсменів викрили у вживанні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років. Відзначається, що повернуті тільки п'ять медалей.

МОК звернувся з офіційним листом Олімпійський комітет Росії (ОКР) з вимогою до 24 грудня повідомити всі національні федерації про необхідність повернути нагороди. Це повинні зробити і чисті спортсмени, які виступали в одній команді або екіпажі з порушниками.

Масштабні повторні перевірки допінг-проб учасників літніх Олімпіад 2008 і 2012 років, організовані МОК напередодні Ігор-2016, виявили порушення антидопінгових правил кількома російськими спортсменами, олімпійські результати яких після тривалих розглядів, у тому числі і в Спортивному арбітражному суді, були анульовані.

Раніше повідомлялося, що Центральна прокуратура з протидії економічним злочинам і корупції Австрії почала розслідування стосовно п'яти членів збірної Російської Федерації біатлону.

Крім того, раніше глава антидопінгового агентства США Тревіс Тайгарт зажадав від Міжнародної федерації футболу перевірити збірну Росії на допінг. Таку заяву Тайгарт зробив після серії перемог на груповому етапі Чемпіонату світу-2018 з футболу.