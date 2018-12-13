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Российских биатлонистов заподозрили в применении допинга

Новости » Общество    13.12.2018 - 22:32
Российских биатлонистов заподозрили в применении допинга
Фото: сборная РФ по биатлону (facebook.com/championatcom)

Подозрения также есть и в отношении сопровождавших сборную России

Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии ведет расследование в отношении пяти членов сборной РФ по биатлону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Standart.

По данным издания, также подозрения у прокуратуры есть в отношении пяти человек, сопровождавших сборную команду.

РосСМИ сообщают, что речь идет о применении допинга на Кубка мире в Хохфильцене в 2017 году.

Напомним, ранее глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт потребовал от Международной федерации футбола проверить сборную России на допинг. Такое заявление  Тайгарт  сделал после серии ее побед в групповом этапе Чемпионата мира-2018 по футболу

Ранее исполнительный комитет WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство, которое было лишено аккредитации с ноября 2015 года, после информации об употреблении допинга российских спортсменов. Однако российское агентство должно в жестких условиях, а также в указанные сроки от WADA получать доступ к лабораторным данным и образцам проб в московской лаборатории.

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