МОК требует от российских спортсменов вернуть медали

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Золотые медали должны вернуть трое российских бобслеистов

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к 3 российским бобслеистам с требованием вернуть золотые медали Олимпийских игр в Сочи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, золотые медали должны вернуть Алексей Воевода, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков.

Отмечается, что в феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд оставил в действии решение дисциплинарного комитета МОК, который аннулировал результаты Воеводы на Олимпийских играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Негодайло и Труненко были оправданы, но так, как и Воевода, должны вернуть выигранные медали.

"МОК уже обратился с просьбой вернуть медали ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на Олимпийских зимних играх в Сочи были подтверждены, и к их напарникам, которые принимали вместе с ними участие в командных соревнованиях", - говорится в заявлении Олимпийского комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии начала расследование в отношении пяти членов сборной Российской Федерации по биатлону.

Кроме того, ранее глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт потребовал от Международной федерации футбола проверить сборную России на допинг. Такое заявление Тайгарт сделал после серии побед на групповом этапе Чемпионата мира-2018 по футболу.