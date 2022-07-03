МОК о спортсменах из РФ и Беларуси: время снимать запрет еще не наступило

"Мы можем заверить господина президента, что мы с самого начала этой войны придерживаемся той же позиции, она была очень мощной и выразительной. Мы решительно осудили российское вторжение, война продолжается, и очень много принято мер, включительно с рекомендациями международным федерациям не приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования. Эта позиция остается без изменений, и время еще не наступило, чтобы снять этот запрет", - подчеркнул Бах.

Отметим, после 24 февраля 2022 года многих российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований в качестве ответа на вторжение РФ в Украину.