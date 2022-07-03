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МОК про спортсменів з РФ і Білорусі: час знімати заборону ще не настав

Фото: президент МОК Томас Бах (twitter.com/iocmedia)
Автор: Сергей Новиков

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не зніматиме заборону на участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МОК Томаса Баха і президента Володимира Зеленського.

"Ми можемо запевнити пана президента, що ми з самого початку цієї війни дотримуємося тієї ж позиції, вона була дуже потужною і виразною. Ми рішуче засудили російське вторгнення, війна триває, і дуже багато вжито заходів, включно з рекомендаціями міжнародним федераціям не запрошувати російських або білоруських спортсменів на змагання. Ця позиція залишається без змін, і час ще не настав, щоб зняти цю заборону", - підкреслив Бах.

Зазначимо, після 24 лютого 2022 року багатьох російських і білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань в якості відповіді на вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, раніше Бах ініціював проведення донорської конференції для відновлення зруйнованих спортивних об'єктів в Україні.

А президент Володимир Зеленський назвав число спортсменів, які загинули з початку вторгнення Росії.

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Російська ФедераціяБілорусьТомас БахМОК