Зеленский назвал число погибших спортсменов в боях с РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 89 спортсменов и тренеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского после встречи с главой МОК Томасом Бахом.

"Много украинских спортсменов пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать нашу страну на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий, 13 были захвачены и находятся в российском плену", - отметил он.

Он также выразил благодарность МОК за поддержку украинских спортсменов.