Зеленский назвал число погибших спортсменов в боях с РФ
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 89 спортсменов и тренеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского после встречи с главой МОК Томасом Бахом.
"Много украинских спортсменов пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать нашу страну на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий, 13 были захвачены и находятся в российском плену", - отметил он.
Он также выразил благодарность МОК за поддержку украинских спортсменов.
Напомним, в марте в боях за осажденный Мариуполь погиб украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.
А в Сумах в результате авиаудара погиб 16-летний чемпион Украины по самбо Артем Прийменко.
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