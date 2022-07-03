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Бах предложил собрать деньги для восстановления спортивных объектов Украины

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Киев, Воскресенье 03 июля 2022 21:32
Бах предложил собрать деньги для восстановления спортивных объектов Украины Фото: президент МОК Томас Бах (twitter.com/iocmedia)
Автор: Артем Горовенко

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил провести донорскую конференцию для восстановления спортивных объектов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского после встречи с главой МОК Томасом Бахом.

"Сегодня господин президент (Бах, - ред.) сообщил о выделении нового пакета поддержки для украинских олимпийцев. Мы очень ценим это. Я благодарен господину президенту за инициативу провести специальную донорскую конференцию под эгидой Международного олимпийского комитета ради восстановления спортивной инфраструктуры Украины", - отметил Зеленский.

Как уточнил Бах, спортивное сообщество посмотрит на результаты донорской конференции в Лугано, после чего определится с конференцией под эгидой МОК.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, сколько спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий в Украине.

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Владимир Зеленский Томас Бах МОК
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