МОК про спортсменів з РФ і Білорусі: час знімати заборону ще не настав

"Ми можемо запевнити пана президента, що ми з самого початку цієї війни дотримуємося тієї ж позиції, вона була дуже потужною і виразною. Ми рішуче засудили російське вторгнення, війна триває, і дуже багато вжито заходів, включно з рекомендаціями міжнародним федераціям не запрошувати російських або білоруських спортсменів на змагання. Ця позиція залишається без змін, і час ще не настав, щоб зняти цю заборону", - підкреслив Бах.

Зазначимо, після 24 лютого 2022 року багатьох російських і білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань в якості відповіді на вторгнення РФ в Україну.