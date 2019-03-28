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МОК перераспределил отобранные у российских бобслеистов медали Игр в Сочи

Новости » Спорт    28.03.2019 - 10:58
МОК перераспределил отобранные у российских бобслеистов медали Игр в Сочи

Две серебряные награды посмертно получит американский спортсмен

Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил отобранные у российских бобслеистов медали Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом организация уведомила Национальный олимпийский комитет США.

Серебряные медали получат американские экипажи, выступившие в соревнованиях двоек (Стивен Холкомб и Стивен Лэнгтон) и четверок (Стивен Холкомб, Стивен Лэнгтон, Кертис Томашевич и Кристофер Фогт). Медали будут вручены спортсменам и семье Холкомба (бобслеист скончался в 2017 году) на специальной церемонии.

Золото в соревнованиях четверок должны будут получить представители Латвии Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкасте и Янис Стренга, а в двойках - бобслеисты из Швейцарии швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн. 

В ноябре 2017 года МОК признал россиян Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Играх в Сочи.

Зубков после завершения карьеры возглавлял Федерацию бобслея России. Он отказался вернуть свои медали в Международный олимпийский комитет.

Напомним, МОК также обратился к трем российским бобслеистам с требованием вернуть золотые медали Игр в Сочи.

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