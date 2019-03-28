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МОК перерозподілив відібрані у російських бобслеїстів медалі Ігор в Сочі

Новини » Спорт    28.03.2019 - 11:08
МОК перерозподілив відібрані у російських бобслеїстів медалі Ігор в Сочі

Дві срібні нагороди посмертно отримає американський спортсмен

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перерозподілив відібрані у російських бобслеїстів медалі Олімпіади-2014 в Сочі. Про це організація повідомила Національному олімпійському комітету США.

Срібні медалі отримають американські екіпажі, які виступили в змаганнях двійок (Стівен Холкомб і Стівен Ленгтон) і четвірок (Стівен Холкомб, Стівен Ленгтон, Кертіс Томашевич і Крістофер Фогт). Медалі будуть вручені спортсменам і сім'ї Холкомба (бобслеїст помер в 2017 році) на спеціальній церемонії.

Золото в змаганнях четвірок повинні будуть отримати представники Латвії Оскар Мелбардіс, Даумантс Дрейшкенс, Арвіс Вілкасте і Яніс Стренга, а в двійках - бобслеїсти зі Швейцарії швейцарці Беат Гефті і Алекс Бауманн.

Результати Олімпійських ігор в Сочі були частково скасовані після оприлюднення доповіді Дениса Освальда. Російські спортсмени звинувачувалися у вживанні допінгу. Зокрема, бобслеїсти Олександр Зубков і Олексій Воєвода, що виграли золото, були дискваліфіковані. Однак, спорсмени дозволили не повертати медалі ОІ-2014.

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