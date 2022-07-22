Могут дрейфовать к берегу. Украинцев предупреждают о минной опасности в Черном море

Из-за штормовой погоды в северо-западной части Черного моря создаются предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Одесса. Официально" .

"Опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. Для информирования населения на территории пляжей в Одессе установлены таблички об опасности. Не используйте пляжи для отдыха – это небезопасно", - говорится в сообщении.

Согласно данным Оперативного командования "Юг", мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу.

Напомним, ранее сообщалось, что после шторма к берегам Одесской области приплыла вражеская морская мина. Специалисты подрывной команды организуют ее обезвреживание.

Также мы писали, что Россия может проводить в акватории Черного моря новые маневры. Сейчас российские корабли не покидают зону действия противовоздушной обороны.

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