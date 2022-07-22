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Можуть дрейфувати до берега. Українців попереджають про мінну небезпеку в Чорному морі

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Одеса, П'ятниця 22 липня 2022 12:08
Можуть дрейфувати до берега. Українців попереджають про мінну небезпеку в Чорному морі Фото: українців попереджають про мінну небезпеку в Чорному морі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Одеса. Офіційно".

Згідно з даними Оперативного командування "Південь", міни можуть дрейфувати, в тому числі і до берега.

"Небезпека відпочинку в пляжній зоні занадто висока. І цілком імовірний неконтрольований підрив міни. Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлені таблички про небезпеку. Не використовуйте пляжі для відпочинку - це небезпечно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після шторму до берегів Одеської області припливла ворожа морська міна. Фахівці підривної команди організовують її знешкодження.

Також ми писали, що Росія може проводити в акваторії Чорного моря нові маневри. Зараз російські кораблі не покидають зону дії протиповітряної оборони.

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Одеса Чорне море Війна в Україні
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